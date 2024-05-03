У Сумській області попередили про можливі російські обстріли: названо дати

Російська армія може атакувати Білопілля у Сумській області на Великдень. Зокрема, про це свідчить досвід попередніх років і затишшя ворога.

Про це заявив очільник Білопільської громади Юрій Зарко в ефірі "Радіо Свобода".

"На свята ворог посилює обстріли. Є певна тенденція. Зокрема, є певне затишшя зараз. Як-то кажуть, затишшя перед бурею", - наголосив він.

Атаки з боку РФ міський голова прогнозує у зв'язку з Великоднем, днем інавгурації диктатора РФ Володимира Путіна, яка запланована на 7 травня, а також на і 9 травня.

Він закликав містян не виходити в центр без поважних причин, а сім'ї з дітьми виїхати у сусідні села та міста, а також додав, що найбільш небезпечно під час атак саме у людних місцях.

Нагадаємо, заступник керівника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що Росія готується до наступу в районі Харківщини та Сумщини. Втім, у ворога недостатньо сил для захоплення обласних центрів.

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