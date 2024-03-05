У Сумській області пролунало 228 вибухів, є поранений

Протягом дня росіяни здійснили 44 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська ОВА.

Зафіксовано 228 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська, Дружбівська громади.

Дружбівська громада: здійснено пуск ракет з літака (4 вибухи).

Юнаківська громада: зафіксовано скидання ВОГ з БПЛА (8 вибухів) та артобстріли (15 вибухів).

Есманьська громада: ворог бив з мінометів (11 вибухів) та артилерії (1 вибух).

Великописарівська громада: 25 мін скинули росіяни на територію громади.

Середино-Будська громада: здійснено мінометні обстріли (24 вибухів), артобстріли (28 вибухів), обстріл з РСЗВ (15 вибухів).

Хотінська громада: були мінометні обстріли (23 вибухи) та артобстріл (2 вибухи).

Миропільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (10 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів отримав поранення мешканець громади. Крім того, здійснено обстріл з РСЗВ (12 вибухів).

Шалигинська громада: ворог вдарив з мінометів (11 вибухів).

Свеська громада: здійснено пуск ракет (4 вибухи).

Білопільська громада: відбулися удари FPV дронами (4 вибухи), артобстріл (1 вибух), мінометний обстріл (4 вибухи).

Краснопільська громада: 12 мін скинули росіяни на територію громади. Також був артилерійський обстріл (13 вибухів).

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Раніше на Сумщині росіяни вдарили по правоохоронцях, які працювали на місці "прильотів".

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