У Сумській області російські танки розстріляли автобус з мирними жителями

Швидкі допомоги до нього зараз не підпускають.
У Сумській області російські танки розстріляли автобус з мирними мешканцями.
Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.
За його словами, автобус розстріляли в Охтирському районі між Чупахівкою і Довжиком.
"Швидкі допомоги до нього зараз не підпускають. Місцевість навколо замінована, проїхати до них не можуть", - йдеться у дописі Живицького.
Сімейні лікарі пішки із амбулаторії виходять їм на зустріч, на місце розстрілу: "Будуть намагатися надавати їм меддопомогу до приїзду швидкої".
Раніше стало відомо, що у Сумській області диверсанти напали на прикордонників. Двоє прикордонників загинуло, нацгвардійця поранено.