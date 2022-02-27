У Сумській області російські танки розстріляли автобус з мирними жителями

У Сумській області російські танки розстріляли автобус з мирними жителями

Швидкі допомоги до нього зараз не підпускають.

У Сумській області російські танки розстріляли автобус з мирними мешканцями.

Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

За його словами, автобус розстріляли в Охтирському районі між Чупахівкою і Довжиком.

"Швидкі допомоги до нього зараз не підпускають. Місцевість навколо замінована, проїхати до них не можуть", - йдеться у дописі Живицького.

Сімейні лікарі пішки із амбулаторії виходять їм на зустріч, на місце розстрілу: "Будуть намагатися надавати їм меддопомогу до приїзду швидкої".

Раніше стало відомо, що у Сумській області диверсанти напали на прикордонників. Двоє прикордонників загинуло, нацгвардійця поранено.