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У Сумській області російські танки розстріляли автобус з мирними жителями

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Швидкі допомоги до нього зараз не підпускають.

У Сумській області російські танки розстріляли автобус з мирними мешканцями.

Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

За його словами, автобус розстріляли в Охтирському районі між Чупахівкою і Довжиком.

"Швидкі допомоги до нього зараз не підпускають. Місцевість навколо замінована, проїхати до них не можуть", - йдеться у дописі Живицького. 

Сімейні лікарі пішки із амбулаторії виходять їм на зустріч, на місце розстрілу: "Будуть намагатися надавати їм меддопомогу до приїзду швидкої".

Раніше стало відомо, що у Сумській області диверсанти напали на прикордонників. Двоє прикордонників загинуло, нацгвардійця поранено.

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