У Сумській області сімейні лікарі виготовляли фейкові COVID-сертифікати: що їм загрожує

У Сумській області сімейні лікарі виготовляли фейкові COVID-сертифікати: що їм загрожує

За свої "послуги" шахраї вимагали близько трьох тисяч гривень. Щомісяця вони виготовляли до 200 підробок.

У Сумській області сімейні лікарі одного з районних медзакладів разом із місцевим мешканцем виготовляли фейкові сертифікати про вакцинацію від COVID-19.

Про це повідомляється на сайті Служби безпеки України.

Зазначається, що спільник розшукував "клієнтів" через мобільний додаток та після предоплати віддавав їхні дані лікарям.

Медпрацівники, зі свого боку, вводили недостовірні дані про начебто проведену вакцинацію до інформаційної системи Національної служби здоров’я України (НСЗУ), що дозволяло вносити неправдиві відомості у мобільний додаток "Дія".

"У результаті проведення відповідних перевірок з’ясовано, що насправді ніякі щеплення не здійснювались, а лікарі незаконно втручалися у мобільний додаток електронного сервісу державних послуг", - йдеться у повідомленні.

За свої "послуги" шахраї вимагали близько трьох тисяч гривень. Щомісяця вони виготовляли до 200 підробок.

Під час санкціонованих обшуків за місцями роботи та проживання зловмисників слідчі вилучили комп’ютерну техніку, з якої вчинялись несанкціоновані дії та "медичні документи" про фейкові щеплення.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтями щодо несанкціонованого втручання в роботу комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку та збут підроблених документів (ч. 2 ст. 361, ч. 3. ст. 358 ККУ).

Зауважимо, що санкція ч. 2 ст. 361 ККУ передбачає від трьох до шести років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а ч. 3. ст. 358 ККУ - до п'яти років позбавлення волі.

"Тривають слідчі дії для встановлення усіх осіб, причетних до оборудки та блокування раніше виданих підроблених сертифікатів", - вказали в СБУ.

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