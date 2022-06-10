У Сумській області спритник оформив кредити на товариша, а гроші забрав собі

У Сумській області спритник оформив кредити на товариша, а гроші забрав собі

Шахрай залишив свого знайомого з боргами, а свої кишені поповнив на суму близько 9 тисяч гривень.

Чоловік не одразу зрозумів, що став жертвою афериста.

Про це повідомили у поліції Сумської області.

Співробітники поліції провели перевірку та встановили, що 28-річний чоловік, знаючи персональні дані та маючи дані документів заявника, використав їх та оформив на нього в різних інтернет-банках п'ять кредитів загальною сумою в 9 тисяч гривень.

“Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України “Шахрайство” та за погодженням Роменської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру. Тепер за скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років”, — сказала Оксана Рябенька, заступниця начальника слідчого відділу Роменського районного відділу поліції.

Нагадаємо, понад мільйон гривень виманив у пенсіонерки 35-річний мешканець Ямпільської громади, представившись працівником поліції.

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