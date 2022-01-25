У Сумській області судитимуть міського голову за те, що відлупцював двох чиновників

У Сумській області судитимуть міського голову за те, що відлупцював двох чиновників

Міський голова побив секретаря та заступника.

У Сумській бласті судитимуть очільника одного із міст, який побив секретаря та одного із своїх заступників. Йому оголошено про підозру за фактом грубого порушення громадського порядку, тривалого перешкоджання нормальній діяльності міської ради та побитті посадових осіб.

Про це повідомляє прокуратура Сумської області.

Події відбувались 18 листопада 2021 року в приміщенні міської ради. У кабінет секретаря вказаної міської ради, який до того часу виконував обов’язки міського голови, зайшов поновлений рішенням суду на посаді очільник міста у супроводі двох осіб.

Поновлений мер заходився ображати секретаря, вимагав у нього печатку та виганяв із кабінету і будівлі. Секретар відмовився виконати вимоги, тож міський голова разом з двома спільниками насильно виштовхали чиновника з кабінету, відлупцювали і вигнали на вулицю. Заступника міського голови, який намагався завадити їх протиправним діям, також силою змусили покинути будівлю міської ради.

Експертизи встановила, що секретар та заступник міскього голови отримали легкі тілесні ушкодження.

"Разом з тим, за фактом грубого порушення громадського порядку повідомлено про підозру одному із чоловіків, який супроводжував міського голову та застосовував силу до посадовців. Стосовно іншого триває досудове розслідування", - зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, що в Одеській області водій маршрутки №168 побив свого колегу за те, що той не дотримувався інтервалу руху автобусів.

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