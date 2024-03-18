У Сумській області триває евакуація з прикордоння: скільки людей виїхало

Люди переміщуються у безпечні місця.

На Сумщині триває евакуація з прикордоння.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах.

Зокрема, з Великописарівської громади, яка щодня перебуває під ворожими обстрілами, з 13 по 17 березня евакуйовано 256 осіб, в тому числі 26 дітей.

17 березня у безпечні місця з території громади переміщено 55 осіб, з них 2 дитини.

Наразі спільно представниками Червоного Хреста та МОМ проводиться забезпечення місць розміщення осіб необхідними товарами першої потреби.

"Поряд з цим опрацьовується питання потреб з Департаментом з питань соціальної політики, ветеранів та реінтеграції Сумської ОВА щодо нагальних потреб. Додатково проводяться заходи, щодо збільшення та облаштування додаткових місць для розселення населення в разі подальшої необхідності", - йдеться у повідомленні.

Крім того, евакуація проводиться з села Рижівка Білопільської громади. Раніше зранку в селі знаходився 31 житель, за вчора і сьогодні 23 людини евакуювались.

Нагадаємо, що раніше примусову евакуацію родин з дітьми можуть оголосити з 18 населених пунктів Великобурлуцької та Вільхуватської громад Куп'янського району.

Додамо, що щодо евакуації з Донеччини: стало відомо, що поїзди курсуватимуть за новим графіком.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.