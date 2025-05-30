У Сумській області тривають запеклі бої: влада звернулася до людей

Людей просять виїхати / © Associated Press

Реклама

У Сумській області на окремих ділянках кордону, зокрема біля населених пунктів Хотінської та Юнаківської громад, тривають активні бойові дії.

Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Станом на вечір 29 травня оперативна ситуація в регіоні залишається складною, але контрольованою. За даними очільника ОВА, ворог діє малими групами, намагається проникати до прикордонних сіл і закріплюватися на них.

Реклама

Ситуація на лінії фронту постійно змінюється: в окремих районах ініціатива на боці ЗСУ, в інших — активні дії здійснюють російські війська.

На тлі наступу Григоров звернувся до жителів прикордонних територій із закликом не відкладати евакуацію.

«Це непросте рішення, але життя — найвища цінність», — заявив він.

За останню добу понад 50 людей залишили небезпечні зони в прикордонних громадах Сумщини.

Реклама

Російський наступ у Сумській області України: що відомо і які загрози

Російська армія захопила чотири населені пункти Сумської області України, повідомив очільник області Олег Григоров.

Згідно з картою проєкту DeepState станом на 27 травня, захоплені села Новеньке, Басівка, Веселівка та Журавка. Крім того, як пише американський Інститут вивчення війни, російська армія перекинула на Сумщину сили з Донецької. Зокрема, туди могли перемістити полк та бригаду, що наступали на Часів Яр.

Президент України Володимир Зеленський у розмові з пресою ввечері, 27 травня, підтвердив підготовку Росією наступу на Сумщину. Для цього, з його слів, на Курщині зосереджені «найсильніші та найбільші підрозділи» та під кордоном триває накопичення військ. Їхня чисельність на Сумському напрямку вжестановить понад 50 тисяч, проте «для будівництва буферної зони» вглиб України на 10 км росіянам бракує можливостей, вважає український лідер.

Очільник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони України Андрій Коваленко також ставить під сумнів реальні наступальні можливості окупантів. За його даними, російська пропаганда традиційно їх «надуває, щоб затерти реальність».

Реклама

«Звісно, бої в прикордонні важкі й там складно через значну кількість ворожих сил, але їх можливості далеко не такі, які озвучують воєнкори росіян», — зазначив Коленко.

Суми під час повномасштабної війни в Україні постійно зазнають російських обстрілів: атак безпілотників та ракетних ударів. У ніч проти 21 травня удари безпілотників спричинили у місті пожежі, 14 травня по місту били двічі, 6 травня під час ракетного удару загинула дитина.

Однією з найбільш смертоносних атак став ракетний удар російської армії по Сумах 13 квітня, коли напередодні Великодня загинули 35 осіб та постраждали понад сотня містян.