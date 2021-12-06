У Сумській області відсторонена від роботи через відсутність щеплення вчителька подала до суду: вже винесено рішення

У Сумській області відсторонена від роботи через відсутність щеплення вчителька подала до суду: вже винесено рішення

Вчителька вважає вакцинацію добровільною.

У Сумській області вчителька, яку відсторонили від роботи через відсутність щеплення проти коронавірусу, подала до суду. Суд ухвалив рішення з цього приводу.

Про це повідомляє "Суспільне".

У Роменському міжрайонному суді, що на Сумщині, слухали справу вчительки, яку відсторонили від роботи, бо вона не вакцинувалася проти COVID-19.

У позові освітянка посилається на конвенцію з прав людини, на заборону дискримінації за будь-якими ознаками, на КЗпПУ ст. 25, а також на те, що Уряд не оголосив в країні надзвичайний стан через коронавірус, тож вакцинація є добровільною.

Відповідач своєю чергою посилається на рішення комісії з ТЕБ та НС та стаття 117 Конституції, де зазначено, що Кабмін в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання, а також на наказ МОЗ 153, де вказаний перелік професій, які підлягають обов'язковій вакцинації.

Вчителька повідомила, що не викладає свій предмет навіть дистанційно, бо її групу передали іншому вчителеві.

На питання суду, чому вчительку відсторонили від роботи навіть при тому, що навчання дистанційне, директорка закладу зауважила, що у постанові Кабміну про форму навчання не йдеться, а у разі невідсторонення невакцинованого працівника директору загрожував штраф до 170 тис. грн.

Зрештою, заслухавши обидві сторони, суд визнав незаконним наказ про відсторонення вчительки від роботи, але відмовив у пункті позову про відшкодування грошей, які вона не отримала через відсторонення від викладання.

Нагадаємо, що майже 1,3 млн щеплень проти COVID-19 зроблено за минулий тиждень в Україні. Станом на 6 грудня 2021 року від коронавірусу вже проведено понад 25,5 млн щеплень, дві дози вакцини отримали майже 12 млн українців.

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