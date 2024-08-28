Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Сумській області вночі прозвучали вибухи - моніторингові канали

У Сумській області вночі прозвучали вибухи - моніторингові канали

Потурбуйтеся про свою безпеку та безпеку ваших близьких / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.

У ніч проти 28 серпня 2024 року спостерігалася активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах. 

"Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!", - йшлося у повідомленні. 

Моніторингові канали повідомили про атаку КАБами на Сумщині.

Також йшлося про вибухи у Конотопі, що на Сумщині. 

Потурбуйтеся про власну безпеку. 

Нагадаємо, 27 серпня Росія влаштувала другу поспіль масовану атаку по Україні. Цього разу під обстріл потрапили Київ і Київська область, Запоріжжя, Кривий Ріг та Хмельницька область. Унаслідок атак було зафіксовано численні руйнування та поранення.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Росіяни УДАРОМ ЗНИЩИЛИ ГОТЕЛЬ у Кривому Розі! Загиблі та поранені! Під завалами - люди!

Читайте також:

Лічені хвилини без загрози обстрілу! Ситуація на Сумщині

Лічені хвилини без загрози обстрілу! Ситуація на Сумщині

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація