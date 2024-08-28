У Сумській області вночі прозвучали вибухи - моніторингові канали

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.
У ніч проти 28 серпня 2024 року спостерігалася активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.
"Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!", - йшлося у повідомленні.
Моніторингові канали повідомили про атаку КАБами на Сумщині.
Також йшлося про вибухи у Конотопі, що на Сумщині.
Потурбуйтеся про власну безпеку.
Нагадаємо, 27 серпня Росія влаштувала другу поспіль масовану атаку по Україні. Цього разу під обстріл потрапили Київ і Київська область, Запоріжжя, Кривий Ріг та Хмельницька область. Унаслідок атак було зафіксовано численні руйнування та поранення.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Росіяни УДАРОМ ЗНИЩИЛИ ГОТЕЛЬ у Кривому Розі! Загиблі та поранені! Під завалами - люди!
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