У Сумській області вночі прозвучали вибухи - моніторингові канали

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.

У ніч проти 28 серпня 2024 року спостерігалася активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

"Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!", - йшлося у повідомленні.

Моніторингові канали повідомили про атаку КАБами на Сумщині.

Також йшлося про вибухи у Конотопі, що на Сумщині.

Потурбуйтеся про власну безпеку.

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Нагадаємо, 27 серпня Росія влаштувала другу поспіль масовану атаку по Україні. Цього разу під обстріл потрапили Київ і Київська область, Запоріжжя, Кривий Ріг та Хмельницька область. Унаслідок атак було зафіксовано численні руйнування та поранення.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Росіяни УДАРОМ ЗНИЩИЛИ ГОТЕЛЬ у Кривому Розі! Загиблі та поранені! Під завалами - люди!

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