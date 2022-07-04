У Сумській області водій з’їхав у кювет: не вижив ніхто

На автодорозі, неподалік села Грузьке, сталася смертельна аварія. Водій не впорався з керуванням.
На місці ДТП працювали слідчі.
Про це повідомили у поліції Сумської області.
Як попередньо встановили працівники поліції, 40-річний місцевий житель, рухаючись на автомобілі Ford Fusion, не впорався з керуванням. Внаслідок чого транспортний засіб з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом. У результаті зіткнення водій та 40-річна пасажирка від отриманих травм померли на місці події.
У поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".
Раніше стало відомо, що у Тернопільській області водій КАМАЗу переїхав чоловіка, який відпочивав на дорозі.
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