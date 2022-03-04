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У Сумській області вщент розбили російську техніку, яка йшла на Київ

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У Сумській області вщент розбили російську техніку, яка йшла на Київ

Військова техніка / Associated Press

Техніка знищена на автодорозі Кіпті-Бачівськ.

У Сумській області, на дорозі Кіпті - Бачівськ вдалося вщент розбити техніку російської армії.

Фото опублікував голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Це російська техніка, яка йшла на Київ. Ми змогли її зупинити на Сумщині. Бо Сумщина - північний форпост України", - написав він.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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