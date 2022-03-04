У Сумській області вщент розбили російську техніку, яка йшла на Київ

У Сумській області вщент розбили російську техніку, яка йшла на Київ

Техніка знищена на автодорозі Кіпті-Бачівськ.

У Сумській області, на дорозі Кіпті - Бачівськ вдалося вщент розбити техніку російської армії.

Фото опублікував голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Це російська техніка, яка йшла на Київ. Ми змогли її зупинити на Сумщині. Бо Сумщина - північний форпост України", - написав він.