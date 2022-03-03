У Сумській області взяли під варту 27 російських військових: серед них - снайпер і командир взводу

У Сумській області взяли під варту 27 російських військових: серед них - снайпер і командир взводу

Половину окупантів затримали у Сумах.

Українські військові затримали 27 військовослужбовців збройних сил Російської Федерації і взяли їх під варту за підозрою у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

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Як повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурока України, 14 осіб затримано у м. Суми, 8 осіб - у Конотопському та 5 у Сумському районах. Серед затриманих - снайпер та командир взводу. Наймолодшому - 19 років.

"За даними слідства, підозрювані виконують злочинні накази керівництва Російської Федерації щодо вбивства військовослужбовців Збройних сил України та мирного населення. Із застосуванням військової техніки 24 лютого 2022 року о 4 годині з території РФ вони протиправно перетнули кордон України та вступили у бій з військовослужбовцями Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.