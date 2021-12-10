У Сумській області з родини зникли двоє дітей (фото)

У Сумській області з родини зникли двоє дітей (фото)

Мати каже, що з гаража також зник автомобіль.

У Тростянці (Сумська область) з однієї родини зникли двоє дітей.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Сумської області.

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Зі слів їхньої матері, вони пішли з дому у період від 00.00 до 06.20 години. Старшому — Артему Сулизі — 15 років, молодшому — Віктору Бердутіну — 10 років.

Також з гаража зник автомобіль "Форд Фокус" д. н. ВМ 2560 СМ, на якому ймовірно пересуваються діти. Старший з них вже не вперше зник з дому без попередження, зазначають у поліції.

ГУ НП України в Сумській області

Нагадаємо, під Києвом зник 17-річний хлопець. Нікіта Буханцов на зв'язок з рідними не виходить від 15 листопада.

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