У Сумській області з'явився "Байрактар": безпілотник знищив танки і гради

У Сумській області з'явився "Байрактар": безпілотник знищив танки і гради

В області з'являться ще кілька безпілотників.

У Сумській області з’явився перший ударний безпілотник "Байрактар".

Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

Він завдав точкового удару по колонах російської техніки. "Перший такий приклад - це було знищено близько 100 танків, близько 20 Градів, бензовози та бронетехніку", - зазначив він.

За словами голови регіону, очікують на прибуття ще кількох "Байрактарів", а також європейських конвоїв із захистом для військових: раціями, тепловізорами.