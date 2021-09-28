У Сумській області загинув солдат: чоловіка розчавила військова техніка

Наразі обставини смерті з’ясовуються.
У Сумській області 27 вересня загинув військовослужбовець. Він опинився між двома транспортними засобами та отримав травми, не сумісні з життям.
Про це повідомляє Кролевецька міська рада.
"Старший солдат В’ячеслав Квокша загинув під час завантаження військової техніки 10 реактивної артилерійської батареї 4 реактивного артилерійського дивізіону ( В/Ч А1476 ). Він опинився між двома транспортними засобами та отримав травми, не сумісні з життям", - йдеться в повідомленні.
В’ячеслав Квокша 1996 року народження. Проживав разом з батьками у селі Буйвалове. У 2017 році призваний спочатку на строкову військову службу, а потім на службу за контрактом.
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