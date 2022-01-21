У Сумській області затримали 30-річного чоловіка, бо він завантажував з Інтернету дитяче порно: фото

Чоловіку загрожує до 6 років позбавлення волі.
У Сумській області затримали 30-річного чоловіка, який завантажував з Інтернету дитяче порно.
Про це повідомили в Нацполіції Сумської області.
За даними слідства, 30-річний житель м. Охтирка завантажував з Інтернету дитяче порно та зберігав його на своєму комп'ютері.
Чоловіку вже повідомлено про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 301-1 (умисне одержання доступу до дитячої порнографії та умисне зберігання дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до 6 років позбавлення волі.
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