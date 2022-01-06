У Сумській області жінка, рятуючись від одного поїзду, потрапила під інший

У Сумській області жінка, рятуючись від одного поїзду, потрапила під інший

Пенсіонерка вижила, але отримала травми.

Неподалік від станції Кролевець вантажний потяг збив літню жінку. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції, рятувальники та бригада швидкої медичної допомоги.

Про це повідомили у поліції Сумської області.

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Як попередньо встановили поліцейські, 68-річна жінка рухалась між залізничними коліям та побачила, що назустріч їй рухається поїзд. Відійшовши у бік, вона потрапила під вантажний потяг, що рухався в попутному напрямку.

У результаті пенсіонерка отримала тілесні ушкодження та була доправлена до хірургічного відділення Шосткинської центральної районної лікарні.

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Нагадаємо, у Миколаєві кинулась під поїзд 17-річна дівчина. Трагедія сталася на залізничному перегоні між станціями "Миколаїв" та "Кульбакине". Причини, які змусили дівчину накласти на себе руки, будуть встановлюватися в ході подальшого розслідування.

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