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У Сумській області жінка, рятуючись від одного поїзду, потрапила під інший

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У Сумській області жінка, рятуючись від одного поїзду, потрапила під інший

Поліція Сумської області

Пенсіонерка вижила, але отримала травми.

Неподалік від станції Кролевець вантажний потяг збив літню жінку. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції, рятувальники та бригада швидкої медичної допомоги.

Про це повідомили у поліції Сумської області.

Як попередньо встановили поліцейські, 68-річна жінка рухалась між залізничними коліям та побачила, що назустріч їй рухається поїзд. Відійшовши у бік, вона потрапила під вантажний потяг, що рухався в попутному напрямку.

У результаті пенсіонерка отримала тілесні ушкодження та була доправлена до хірургічного відділення Шосткинської центральної районної лікарні.

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Нагадаємо, у Миколаєві кинулась під поїзд 17-річна дівчина. Трагедія сталася на залізничному перегоні між станціями "Миколаїв" та "Кульбакине". Причини, які змусили дівчину накласти на себе руки, будуть встановлюватися в ході подальшого розслідування.

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