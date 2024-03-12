У Сумській ОВА прокоментували інформацію у Мережі про наступ росіян на область

Місцева влада спростовує інформацію у Мережі про нібито наступ російських окупаційних військ на Сумську область.

Про це повідомили у пресслужбі обласної військової адміністрації.

"Вкотре у соцмережах ворог розповсюджує інформацію про масований наступ на Сумщину. Це фейк, спрямований на дестабілізацію та підвищення панічних настроїв серед жителів області", - заявляють в ОВА.

За словами очільника Сумської ОВА Володимира Артюха, станом на 12 березня ударних угрупувань ворога біля кордонів Сумської області не зафіксовано. Втім, зберігається небезпека з повітря та обстрілів прикордонних громад.

Крім того, наголошується, що уся місцева влада та силові структури перебувають на місцях. Своєю чергою, ЗСУ готові до будь-яких викликів і за потреби можуть дати гідну відсіч ворогу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація на фронті набагато краща. Він зазначив, що "наступ Росії було зупинено" , а її армія "перебуває в процесі втрати великої кількості життєво важливих сил".

Читайте також: