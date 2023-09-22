У супермаркетах Луцька торгують консервами з невизнаного Придністров'я

У Луцьку в супермаркетах “Сільпо” продають консерви, виробник яких розташований у столиці невизнаної республіки Придністров'я, яку контролює Росія.

Про це повідомляє видання ВСН.

На полицях супермаркетів продається продукція, яка виготовлена у місті Тирасполь на заводі консервів дитячого харчування. Щоправда на етикетці вказано країною походження Молдова, а назва міста написана з помилкою — Тираспіль.

Тирасполь є столицею самопроголошеної невизнаної держави Придністровська Молдавська Республіка, яка не контролюється Молдовою і там розташовані російські окупаційні війська.

На сайті заводу, до слова, адресою вказана теж країна Молдова.

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Проте, ще у 2021 році пресслужба президента Придністров'я публікувала сюжет про візит очільника цієї невизнаної республіки Вадима Красносельського на тираспольський завод консервів дитячого харчування.

Скриншот / YouTube

В адміністрації супермаркету кажуть, що навіть не зауважували того, що виробник — у Придністров'ї.

“Адміністрація навіть не бачила цього. Ми передамо цю інформацію менеджерам, щоб подивилися більш детальніше”, — каже адміністрація магазину.

Імпортує продукти в Україну ТОВ “Дистреко”, яке зареєстроване в Одесі.

Нагадаємо, програміст “Епіцентру” на Київщині вкрав 23 комп'ютери з місця роботи, продав їх за безцінь і програв гроші в онлайн-казино. Чоловік завдав збитків компанії на суму понад 340 тисяч гривень.

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