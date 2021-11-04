У супермаркеті Луцька знайшли пакет із ртуттю: рідина вилилася назовні

Пари ртуті можуть викликати важке отруєння.

Пакет із ртуттю виявили працівники одного із супермаркетіву Луцька.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 4 листопада.

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Ртуть була у поліетиленовому пакеті у камері для зберігання речей. Втім, 200 грамів рідини вилилося назовні. На місце, аби утилізувати небезпечну знахідку, викликали рятувальників. Персонал та відвідувачів зі супермаркету евакуювали.

Сьогодні у магазині вимірюватимуть концентрацію парів ртуті. Хто і для чого приніс до супермаркету небезпечну речовину - тепер з’ясовуватиме поліція.

Новини Луцька: в одному з супермаркетів виявили пакет із ртуттю

Слід зауважити, що пари ртуті можуть викликати важке отруєння. Зокрема, вражати нервову систему, нирки, печінку та органи травлення.

Як повідомлялося, калюжу ртуті просто посеред вулиці виявили у Кривому Розі. Розлиту речовину під ногами побачив перехожий. Він і викликав ДСНС. Рятувальники обстежили ділянку. Загалом знайшли понад кілограм ртуті.

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