У супермаркеті Луцька знайшли пакет із ртуттю: рідина вилилася назовні

Пари ртуті можуть викликати важке отруєння.
Пакет із ртуттю виявили працівники одного із супермаркетіву Луцька.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 4 листопада.
Ртуть була у поліетиленовому пакеті у камері для зберігання речей. Втім, 200 грамів рідини вилилося назовні. На місце, аби утилізувати небезпечну знахідку, викликали рятувальників. Персонал та відвідувачів зі супермаркету евакуювали.
Сьогодні у магазині вимірюватимуть концентрацію парів ртуті. Хто і для чого приніс до супермаркету небезпечну речовину - тепер з’ясовуватиме поліція.
Слід зауважити, що пари ртуті можуть викликати важке отруєння. Зокрема, вражати нервову систему, нирки, печінку та органи травлення.
Як повідомлялося, калюжу ртуті просто посеред вулиці виявили у Кривому Розі. Розлиту речовину під ногами побачив перехожий. Він і викликав ДСНС. Рятувальники обстежили ділянку. Загалом знайшли понад кілограм ртуті.
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