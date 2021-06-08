У супермаркеті Запоріжжя чоловік влаштував розбірки через 1 копійку (відео)

Покупець розлютився, що йому не додали здачі 1 копійку.

У Запоріжжі в одному із супермаркетів чоловік влаштував розбірки через здачу. Приводом конфлікту стало те, що касирка не дала йому здачу 1 копійку.

Відео конфлікту виклали у соцмережі.

Один із покупців, який саме розраховувався на касі, виявив, що касирка не дала йому здачу одну копійку і влаштував скандал. Старша касирка, яка прийшла на допомогу своїй колезі, намагалася пояснити невдоволеному покупцеві, що працівниця не має такого номіналу копійок і тому є таке поняття як округлення.

Чоловік стояв на своєму, що йому мають дати здачу одну копійку. Він висловив своє обурення тим, що на цінниках вказують ціну без однієї копійки, к приміру 29,99 і таким чином обманюють людей.

Слід зазначити, що у жовтні 2019 року Національний банк України вилучив із обігу монети номіналом 1, 2 та 5 копійок. Вони перестали бути платіжними засобами. У жовтні 2020 року НБУ вилучив з обігу 25 копійок.

Нагадаємо, що Маріуполі чоловік увірвався до супермаркету з сокирою і заходився трощити каси і полиці з товаром. Причиною такої агресії стало зауваження від касира про відсутність маски його дружині та відмова через це її обслуговувати.

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