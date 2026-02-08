- Дата публікації
У сутичці з працівниками ТЦК загинув колишній правоохоронець: що розповіли родичі
Мешканець Дніпра вийшов на прогулянку із собакою і додому не повернувся.
Загиблий після сутички з працівниками ТЦК 55-річний мешканець Дніпра був колишнім працівником правоохоронних органів і перебував на пенсії.
Про це повідомили його родичі у розмові з кореспондентами «Суспільного».
Брат загиблого чоловіка, якого звали Олег, розповів, що той жив зі своєю 18-річною донькою. За словами родича, він понад 20 років відпрацював у правоохоронних органах.
«Досі усвідомити не можу, що немає мого брата. Займався спортом, їздив на риболовлю. Пенсіонер. Ми, виходить, живемо в державі, де відбувається свавілля», — сказав він журналістам.
Ще одна родичка на ім’я Світлана розповіла, що пізно ввечері 6 лютого Олег вийшов на прогулянку із собакою і додому не повернувся.
Щоб з’ясувати, що сталося, родичі переглянули відео з камер спостереження сусіднього будинку. На ньому вони побачили чорний бусик КІА, який проїжджав біля будинку і з якого вибігли люди у військовій формі.
За словами Світлани, військовослужбовці бігли в напрямку, де гуляв із собакою Олег.
«Вечір, пізно і нічого не видно, бійки самої ніхто не бачив», — розказала вона.
Раніше повідомлялося, що поліція затримала трьох військовослужбовців ТЦК, яких підозрюють у жорстокому побитті 55-річного жителя Дніпра. Внаслідок отриманих травм чоловік помер.
