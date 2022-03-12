У Сватовому військові РФ стріляли в мирних мешканців, які вийшли на мітинги проти окупації: є поранені і викрадені

У Сватовому військові РФ стріляли в мирних мешканців, які вийшли на мітинги проти окупації: є поранені і викрадені

Позабирали людей, які активно виступали на мітингах, відвезли в невідомому напрямку.

У Сватовому Луганської області російські фашисти відкривали вогонь у мирних мешканців, які вийшли на мітинги проти окупації, є поранені, найактивніших затримали і відвезли в невідомому напрямку.

Про це повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі інформаційного марафону.

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"Місцеве населення Сватового, де окупанти знімали постановочні відео на підтримку війни, не пускали ворога у місто. Люди виходили на мирні протести, виходили без зброї, з прапорами і прапорцями України. Вони не давали окупантам можливості завести техніку" - , розповів він.

Потім, зазначив Гайдай, орки почали стріляти у цивільних людей.

"В нас були поранені. Позабирали людей, які активно виступали на тих мітингах, відвезли в невідомому напрямку. Шукають зрадників, щоб хтось очолював місцеві адміністрації. Завозять невідомих людей для того, щоб зробити тут так звану картинку", - повідомив Гайдай.

За словами керівника Луганської ОВА, окупанти діють так само, як діяли у 2014 році.

"Зараз вони будуть влаштовувати концерти типу "Красная звєзда". Люди налякані, не хочуть при цій владі бути, але вони зараз є просто заручниками", - додав Гайдай.

Нагадаємо, українські правоохоронці перехопили розмови окупантів та з'ясували, що їм у Харкові дали команду стріляти у цивільних людей.

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