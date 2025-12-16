У Святогірську "Нова пошта" закриває своє останнє відділення - яка причина

Нова пошта

Компанія «Нова пошта» повідомила про закриття свого останнього пункту обслуговування у місті Святогірськ на Донеччині.

Про це йдеться у повідомленні компанії у Facebook.

Раніше це відділення виконувало не лише функцію видачі та прийому посилок, а й слугувало місцем отримання гуманітарної допомоги та ліків, а також дозволяло підзаряджати мобільні пристрої та користуватися доступом до інтернету.

Причиною закриття відділення «Нової пошти» у Святогірську стала близькість лінії фронту та постійні обстріли міста. Через активне використання безпілотних літальних апаратів російськими військами для спостереження за автомобілями компанії, забезпечення безпечної логістики стало неможливим.

У «Новій пошті» підкреслили, що співробітникам, які були евакуйовані, запропонують робочі місця в інших підрозділах у більш безпечних регіонах країни. Після виходу з Святогірська на території Донецької області продовжать роботу 37 відділень компанії, а до кінця року планується відкриття ще двох нових пунктів.

Крім того, компанія активно розвиває мережу поштоматів, яких наразі налічується 181, щоб зменшити скупчення людей у відділеннях і забезпечити безпеку клієнтів під час користування послугами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що користувачам надходять листи, у яких стверджується, що вони мають нібито «заборгованість» перед «Новою поштою». Офіційно компанія повідомляє, що такі повідомлення є фейковими.