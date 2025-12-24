У Святвечір РФ масовано атакує Україну "Шахедами": який напрямок руху

Повітряна тривога / © tsn.ua

У Святвечір 24 грудня російські окупанти здійснили масований запуск ударних безпілотників типу «Shahed». Станом на зараз зафіксовано рух декількох груп БпЛА, які тримають курс на Дніпропетровську, Запорізьку та Харківську області.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Групи ударних БпЛА атакують південні та східні регіони України. Найбільша концентрація дронів спостерігається на Дніпропетровщині.

Маршрути руху ворожих БпЛА

Дніпропетровська область (найбільша активність)

Дрони на сході області рухаються повз Шахтарське, Межову та Письменне .

Група БпЛА зафіксована поблизу Дніпровського, Кам’янського та Магдалинівки , курс — південно-західний (вектор на Криворізький район ).

Додаткова група заходить з півдня Донеччини у бік сходу області.

Запорізька область

Безпілотники зафіксовані південніше Запоріжжя, вони тримають західний курс.

Харківська область

Дрони на заході області рухаються у південному напрямку (у бік Дніпропетровщини).

Чорне море

Зафіксовано БпЛА в акваторії моря, наразі вони рухаються довільним курсом.

Мешканців закликають залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки. В областях, де зафіксовані БпЛА, триває робота сил ППО.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив про використання Росією китайської космічної розвідки для атаки на енергетику України. Російські війська використовують дані космічної розвідки, отримані від китайських суб’єктів, для завдавання точних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури України.