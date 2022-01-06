Голова МОЗ попередив українців про підготовку до чергової хвилі COVID-19

Аби здолати епідемію коронавірусу, українців закликають вакцинуватися.

В Україні незабаром очікується чергове зростання кількості випадків COVID-19. До нового сплеску пандемії вже готується медична система, у зв'язку з чим МОЗ і ввів бустерну дозу COVID-щеплення.

Про це повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

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Як розповів міністр охорони здоров'я, у світі зафіксовано новий абсолютний рекорд добових випадків коронавірусу - 2 мільйони 552 тисячі. США (704 тис), Франція (332 тис), Великобританія (194), Італія (189), Іспанія (137) - п’ятірка лідерів, але зростання кількості випадків відбувається на всіх континентах.

"Медична система готується до чергового зростання кількості випадків COVID-19 в Україні. Водночас, ми закликаємо всіх українців зробити свідомий вибір на користь вакцинації від коронавірусної хвороби та допомогти нам здолати епідемію", - наголосив Ляшко.

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За даними голови МОЗ, наразі лише три регіони країни подолали 50% повністю вакцинованого дорослого населення. Йдеться про Київ (73%), Київська (55%) та Полтавська (51%) області. Він уточнив, що пункти щеплення та центри масової вакцинації працюють (окрім 7 січня, коли вихідний день), а тому закликав українців не відкладати вакцинацію.

"Вакцина в Україні є, і для першого, і для другого щеплення, а також для введення додаткової і бустерної доз", - додав він.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, в Україні вводять бустерну дозу вакцини проти коронавірусу для усіх щеплених громадян віком від 18 років.

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