На Кіровоградщині у лікарні померла однорічна дитина: поліція розпочала розслідування обставин

Мати померлої дитини зі Світловодська звернулася до поліції, повідомивши про смерть своєї дочки в лікарні.

У Світловодську 3 березня 2025 року жінка повідомила поліції про смерть однорічної доньки. Розпочато кримінальне провадження для з'ясування обставин.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Щойно дізнався про смерть однорічної дитини в Світловодській ЦРЛ. Дав завдання директору департаменту охорони здоров’я ОВА негайно розпочати службове розслідування. Беру під особистий контроль", — написав він.

Речниця поліції області Віталіна Бевзенко повідомила виданню Златопіль, що 3 березня 2025 року до них звернулася жінка зі Світловодська, яка повідомила про смерть своєї однорічної дитини в лікарні. Інформацію внесли до реєстру для подальшого розслідування.

Коментар від Центральної районної лікарні Світловодська отримати не вдалося, оскільки телефонна лінія постійно була зайнята.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Чернігові після лікування від лакунарної ангіни померла 11-річна дівчинка з Хмільниці.

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