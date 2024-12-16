У своєму репертуарі: ворожі пропагандисти видали роботу ДРГ за "прорив на Сумщині" (відео)

Росіяни, як завжди, намагаються видати бажане за дійсне.

Ворожі пропагандисти заявили про "прорив через кордон на Сумщині та захоплення прикордонного села". Насправді ж це була спроба роботи ворожої ДРГ перейти український кордон, яку 10 грудня зупинили оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Про це повідомляють Сили Спеціальних Операцій ЗС України.

Російські пропагандисти видали роботу ДРГ за "прорив на Сумщині"

"Завдяки злагодженій роботі операторів ССО, групу ворожих диверсантів швидко виявили та відстежили їх маршрут. Згодом оператори ССО ліквідували частину диверсантів влучними скидами з дронів та влаштувавши на них засідку", - зазначається у повідомленні.

Як додають у ССО, вцілілі ворожі військові були змушені тікати на російський бік кордону. Але оператори наздогнали їх та ліквідували.

Нагадаємо, російська диверсійно-розвідувальна група в ніч проти 25 листопада намагалася прорвати кордон у Харківській області в районі КПП Гоптівка – Нєхотєєвка. Українські захисники зупинили цю спробу ворога.

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