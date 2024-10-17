У Свято-Михайлівському соборі Черкас почали службу українською і підняли національний прапор

У Свято-Михайлівському соборі у Черкасах почали службу українською мовою. Там підняли також український прапор.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Це сталося після того, як мер Черкас закликав жителів міста прийти на молитву до собору.

Нагадаємо, у Черкасах біля Свято-Михайлівського собору виникла бійка між представниками ПЦУ та вірянами УПЦ МП.

Свято-Михайлівський храм у центрі Черкас, який тривалий час перебував під управлінням УПЦ, перейшов до Православної церкви України. Це викликало гнів прихильників УПЦ, які влаштували розбірки на його території.

Всередині самого собору нічого не пошкоджено. Наразі на місці працює поліція, встановлюють обставини в рамках відкритого провадження. Події кваліфікують як хуліганство.

Капелан ПЦУ Володимир Рідний повідомив, що найбільший православний храм України, який розташований в Черкасах і тривалий час перебував під управлінням московського патріархату — повернувся в лоно Української церкви, перейшов до ПЦУ.

"Відтепер Свято-Михайлівський кафедральний собор буде завжди відкритий для наших військовослужбовців, адже він вже став Гарнізонним. Також на території храму буде створено осередок національного-патріотичного виховання, недільну школу та підготовку капеланів. Ба більше, є ще дуже багато проєктів, які будуть спільно втілюватися українською громадою. Усі прихожани, які були і залишаються в Українській православній церкві запрошуємо до молитви в Гарнізонному храмі українською мовою", — написав він у своєму Facebook.

Що кажуть в УПЦ

В УПЦ повідомили, що в ніч проти 17 жовтня 2024 року близько сотні людей у камуфляжі та балаклавах силою увірвалися до території Архангело-Михайлівського собору УПЦ у Черкасах, де в цей час тривала нічна літургія.

Нападники силою вигнали віруючих з території храму, а також зірвали камери відеоспостереження.

"Вранці вірянам вдалося потрапити до собору. Однак, під час інциденту один із агресивно налаштованих провокаторів, відкрив у напрямку духовенства та вірян УПЦ вогонь з пістолету, невідомого походження. Також проти парафіян та священників у соборі був розпорошений сльозогінний газ", - йдеться у повідомленні.