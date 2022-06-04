У Святогірську через обстріли РФ спалахнув дерев'яний скит лаври УПЦ МП (відео)

У Святогірську через обстріли РФ спалахнув дерев'яний скит лаври УПЦ МП (відео)

У Донецькій області 4 червня сталася пожежа у Святогірській лаврі.

Через обстріл армії РФ горить Всехсвятський скит Святогірської лаври УПЦ МП. До слова, найбільший дерев'яний храм України - пам'ятка архітектури.

Про пожежу повідомляє офіцер 95-ї бригади Юрій Кочевенко у Мережі.

"Черговий злочин російських варварів, для яких немає нічого святого", - прокоментував він.

В УПЦ МП підтвердили факт російської атаки на Всехсвятський скит: "Внаслідок військових дій сталася масштабна пожежа на території Всесвятського скиту Свято-Успенської Святогірської Лаври".

До слова, Святогірська лавра перебуває під контролем України, а влада Росії заявила про намір захопити всю територію Донецької області. Навколо міста зараз тривають бої.



Як повідомлялося, на Донеччині внаслідок обстрілів російськими загарбниками Свято-Успенської Святогірської лаври загинули двоє ченців та черниця. Як повідомлялося, на ДонеччиніСвято-Успенської Святогірської лаври загинули двоє ченців та черниця.

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