У Сєвєродонецьку окупанти намагаються закріпитися в центрі міста та перекинули 2 додаткові БТГ

У Сєвєродонецьку окупанти намагаються закріпитися в центрі міста та перекинули 2 додаткові БТГ

У місті Сєвєродонецьк Луганської області тривають запеклі бої.

Окупанти намагаються закріпитися у центрі міста.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ,

"На Сєверодонецькому напрямку противник посилив угруповання за рахунок переміщення у район населених пунктів Кремінна - Рубіжне до двох батальйонних тактичних груп. За підтримки артилерії веде штурмові дії у місті Сєверодонецьк, намагається закріпитися у центральній частині міста", - повідомляють у Генштабі.

Нагадаємо, що російські окупанти вже 60 днів намагаються захопити Сєвєродонецьк. Ситуація у місті може стрімко змінюватись, оскільки там тривають вуличні бої.

За повідомленням Генштабу ЗСУ, окупанти намагаються встановити контроль над Сєвєродонецьком та обстрілюють північ.

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