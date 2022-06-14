У Сєвєродонецьку окупанти намагаються закріпитися в центрі міста та перекинули 2 додаткові БТГ

У місті Сєвєродонецьк Луганської області тривають запеклі бої.
Окупанти намагаються закріпитися у центрі міста.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ,
"На Сєверодонецькому напрямку противник посилив угруповання за рахунок переміщення у район населених пунктів Кремінна - Рубіжне до двох батальйонних тактичних груп. За підтримки артилерії веде штурмові дії у місті Сєверодонецьк, намагається закріпитися у центральній частині міста", - повідомляють у Генштабі.
Нагадаємо, що російські окупанти вже 60 днів намагаються захопити Сєвєродонецьк. Ситуація у місті може стрімко змінюватись, оскільки там тривають вуличні бої.
За повідомленням Генштабу ЗСУ, окупанти намагаються встановити контроль над Сєвєродонецьком та обстрілюють північ.
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