У Сєвєродонецьку окупанти навмисно знищують оптові склади з продуктами

Окупанти прицільно б'ють по продуктових складах.
У Сєвєродонецьку Луганської області армія РФ навмисно знищує продуктові склади.
Про це повідомляють на сторінці Луганської військової держадміністрації.
Окупанти продовжують обстрілювати оптові склади з продуктами харчування. Б’ють прицільно, бо знать, куди саме. Їм вдалося завдати збитки місцевому бізнесу, але жителі міста будуть з їжею, оскільки влада налогодила постачання усього необхідного.
Загалом упродовж 21 березня в області пошкоджено близько 25 об’єктів, з них – 2 багатоквартирних та 16 приватних житлових будинків, дитяча лікарня в Сєвєродонецьку, школа в Рубіжному, продовольчий склад, господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури.
Нагадаємо, що піротехніки Харкова продовжують розміновувати боєприпаси окупантів.