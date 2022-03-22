У Сєвєродонецьку окупанти навмисно знищують оптові склади з продуктами

У Сєвєродонецьку окупанти навмисно знищують оптові склади з продуктами

Окупанти прицільно б'ють по продуктових складах.

У Сєвєродонецьку Луганської області армія РФ навмисно знищує продуктові склади.

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Про це повідомляють на сторінці Луганської військової держадміністрації.

Окупанти продовжують обстрілювати оптові склади з продуктами харчування. Б’ють прицільно, бо знать, куди саме. Їм вдалося завдати збитки місцевому бізнесу, але жителі міста будуть з їжею, оскільки влада налогодила постачання усього необхідного.

Загалом упродовж 21 березня в області пошкоджено близько 25 об’єктів, з них – 2 багатоквартирних та 16 приватних житлових будинків, дитяча лікарня в Сєвєродонецьку, школа в Рубіжному, продовольчий склад, господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури.

Нагадаємо, що піротехніки Харкова продовжують розміновувати боєприпаси окупантів.