У Сєвєродонецьку окупанти обстріляли жителів, які стояли у черзі до магазину

У Сєвєродонецьку окупанти обстріляли жителів, які стояли у черзі до магазину

Кількість загиблих встановлюється.

У Сєвєродонецьку Луганської області окупанти обстрляли цивільне населення. Люди стояли у черзі за продуктами.

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Про це повідомив голова ВДА Сергій Гайдай.

"Повторення вчорашнього випадку в харківському супермаркеті. Окупанти поцілили в магазин у Сєвєродонецьку. Маємо загиблих та поранених, кількість уточнюється. Орки цинічно забирають життя в українців. Спеціально поцілили в чергу. Люди просто прийшли за продуктами", - розповів Гайдай.

Нагадаємо, що у Сєвєродонецьку Луганської області армія РФ навмисно знищує продуктові склади. Окупанти б’ють прицільно, бо знать, куди саме. Їм вдалося завдати збитки місцевому бізнесу, але жителі міста будуть з їжею, оскільки влада налогодила постачання усього необхідного.

Також окупаційні війська у Рубіжному загарбники поцілили у приватний житловий будинок, за попередньою інформацією, у підвали можуть перебувати троє дітей. Через постійні обстріли рятувальники поки що не можуть дістатися до місця. Також у Рубіжному російські війська обстріляли загальноосвітню школу, через що загорівся дах закладу. В підвалі, ймовірно, перебуваютььлюди. Наразі в місті горять понад 10 будинків. Обстріли не вщухають. Рятувальники чекають на "тишу" і негайно вирушать людям на допомогу.