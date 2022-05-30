У Сєвєродонецьку окупанти обстріляли авто з волонтерами і зникли три лікарі - Гайдай

У Сєвєродонецьку окупанти обстріляли авто з волонтерами і зникли три лікарі - Гайдай

Російські окупанти зайшли на околиці Сєвєродонецька на Луганщині.

Вони просуваються вглиб міста.

Про це в ефірі Телемарафону пвідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Росіяни просуваються в середину Сєвєродонецька, бої тривають, ситуація дуже важка. У Сєвєродонецьку розстріляна машина з двома волонтерами, вони поранені, але в безпеці. Зникли три лікаря, передня частина їхньої автівки розірвана, зв’язку з ними немає", - повідомив Гайдай.

Він додав, що критична інфраструктура Сєвєродонецька зруйнована, 60 % житлового фонду відновленню не підлягає.

За його словами, користуватися трасою Лисичанськ – Бахмут небезпечно, зараз використовуються більш безпечні варіанти щодо евакуації та підвезення гуманітарних вантажів на Луганщину.

Нагадаємо, що окупанти увійшли на околиці Сєвєродонецька, є загиблі і поранені мирні мешканці.

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