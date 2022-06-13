У Сєвєродонецьку окупанти витіснили ЗСУ з центру міста - Генштаб

У Сєвєродонецьку окупанти витіснили ЗСУ з центру міста - Генштаб

У місті Сєвєродонецьк на Луганщині тривають запеклі бої.

Минулої доби російським окупантам вдалося витіснити підрозділи ЗСУ з центру міста.

Про це повідомляють у Генштабі.

"На Сєвєродонецькому напрямку ворог, за підтримки артилерії вів штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, мав частковий успіх, відтіснив наші підрозділи з центру міста, бойові дії тривають", - йдеться в повідомленні.

Також російські окупанти обстрілювали позиції Сил оборони у районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Тошківка.

Нагадаємо, що російські окупанти у ніч проти 13 червня з "Ураганів" вдарили по житлових кварталах Зеленодольської громади в Дніпропетровській області. У Зеленодольську поцілили в центр міста.

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