У Сєвєродонецьку окупанти знищили центр гуманітарної допомоги: щоденно годував 300 мешканців

В будівлю потрапило вісім снарядів.

У Сєвєродонецьку Луганської області російські окупанти знищили центр гуманітарної допомоги, який щоденно годував 300 людей.

Про це з посиланням на одного з організаторів мережі Миколу Надулічного повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

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За його словами, створений волонтерами центр зазнав масованого обстрілу у понеділок, 11 квітня. У будівлю колишнього ДСК, де був гуманітарний центр, потрапило відразу вісім ворожих снарядів. Внаслідок обстрілу склад загорівся. У приміщенні зруйновано стіни. Обійшлося без жертв.

За словами Миколи Надулічного, центр годував до 300 людей щодня. Крім того, він забезпечував їжею та засобами гігієни прикутих до ліжка хворих людей. "Громадські активісти щодня формували набори для маломобільного населення й на автомобілі або, навіть, на велосипедах чи пішки, доправляли їх адресно", - розповів він.

Як повідомлялося, російські окупанти не припиняють обстрілювати Луганську область: лише протягом ночі знищено сім житлових будинків. Найбільше постраждали житлові масиви Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька та Новодружеська.

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