У Сєвєродонецьку росіяни обстріляли завод "Азот", у Лисичанську – будівлі поліції та пошти: є поранені та загиблі

У Сєвєродонецьку росіяни обстріляли завод "Азот", у Лисичанську – будівлі поліції та пошти: є поранені та загиблі

Російські окупанти продовжують обстріли цивільних об'єктів на Луганщині.

Минулої доби в результаті ворожих обстрілів у Лисичанську загинула жінка, а двоє чоловіків отримали поранення.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Вчора зранку внаслідок обстрілів армією рф у своєму помешканні в Лисичанську загинула жінка. Вдень у цьому ж місті отримали поранення двоє чоловіків. Їм надали першу допомогу та відвезли до лікарні. Неймовірними зусиллями, але нам вдалося евакуювати трьох жителів області до іншого регіону", - повідомив голова ОВА.

За його словами, ситуація на Луганщині залишається вкрай напруженою. Зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню росіяни 4 червня обстріляли Сєверодонецьк, Лисичанськ, Устинівку, Врубівку та Тошківку.

Авіаційні удари вертольотами Ка-52 завдані в районах Гірського і Мирної Долини, літаками Су-25 – по Устинівці. Ракетного удару із комплексу "Точка-У" завдано по Лисичанську.

Нагадаємо, українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії.

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