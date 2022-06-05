У Сєвєродонецьку росіяни обстріляли завод "Азот", у Лисичанську – будівлі поліції та пошти: є поранені та загиблі

Російські окупанти продовжують обстріли цивільних об'єктів на Луганщині.
Минулої доби в результаті ворожих обстрілів у Лисичанську загинула жінка, а двоє чоловіків отримали поранення.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Вчора зранку внаслідок обстрілів армією рф у своєму помешканні в Лисичанську загинула жінка. Вдень у цьому ж місті отримали поранення двоє чоловіків. Їм надали першу допомогу та відвезли до лікарні. Неймовірними зусиллями, але нам вдалося евакуювати трьох жителів області до іншого регіону", - повідомив голова ОВА.
За його словами, ситуація на Луганщині залишається вкрай напруженою. Зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню росіяни 4 червня обстріляли Сєверодонецьк, Лисичанськ, Устинівку, Врубівку та Тошківку.
Авіаційні удари вертольотами Ка-52 завдані в районах Гірського і Мирної Долини, літаками Су-25 – по Устинівці. Ракетного удару із комплексу "Точка-У" завдано по Лисичанську.
Нагадаємо, українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії.
Читайте також:
- "Путін не відмовляється від своїх планів": у розвідці попередили, що війна в Україні затягнеться
- Чому під час ракетних обстрілів страждають цивільні об'єкти: в Міноборони назвали дві причини
- Коли і як закінчиться війна з Росією: відомий окультист назвав фази і чіткі дати
- Путін помре 2023-го: відомий окультист назвав точну дату смерті