У Сєвєродонецьку школи не працюють, а в Хрустальному чоловіків шукають дрони - Гайдай

В окупованих містах Луганщини - Сєвєродонецьку, Лисичанську та Попасній російські загарбники лише обіцяють покращити життя.

На Луганщині люди живуть без обіцяного відновлення централізованого газопостачання. Минуло понад три місяці після окупації, а обіцянки - лише обіцянки. Мовляв, відновлення інфраструктури не дозволила провести оперативна обстановка.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, у цих населених пунктах навіть до 1 вересня не підготувались. Зокрема, в Сєвєродонецьку ще не працює жодна школа. Ба більше - 15 жовтня опалювальний сезон не розпочнеться.

"Водночас, та ж сама оперативна обстановка не заважала упродовж цих місяців організовувати купу масових заходів, а головне – провести так званий "референдум". Голосувати протягом майже тижня 98% жителів ситуація на фронті не заважала – замінити зайву ділянку водо- чи газопроводу упродовж трьох місяців безпечної можливості не було. Як там в них кажуть: "Оснований для паники нет", - наголосив очільник Луганщини.

До слова, чоловіків для примусової мобілізації в регіоні виршили шукати ретельніше. Наприклад, воєнкоми в Хрустальному запустив на вулицях міста дрони.

Як повідомлялося, російські окупанти вивозять людей, що перебували у Сватівській психлікарні, щоб зробити з неї місце оборони. Лікарня має гарну мережу підземних кімнат. Тому вибір росіян зрозумілий, адже ця будівля може слугувати як укріплення.

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