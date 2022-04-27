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У Сєвєродонецьку священнослужитель здавав окупантам позиції українських військових

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У Сєвєродонецьку священнослужитель здавав окупантам позиції українських військових

pixabay.com

Вчора, 26 квітня, в Сєвєродонецьку виявили священнослужителя, який співпрацював з окупантами.

Священнослужитель передавав російським військовим відомості щодо дислокації українських військ.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Мобільний телефон священнослужителя Української православної церкви московського патріархату правоохоронці перевірили вчора, 26 квітня.

У телефоні було виявлено переписку з представниками незаконних збройних формувань, в якій він передавав відомості щодо чисельності, дислокації, озброєння військових Збройних сил України.

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