У Сєвєродонецьку утворено військову адміністрацію — указ Зеленського

На території тимчасово окупованої Луганщини з’явилися військові адміністрації у трьох населених пунктах.

У п’ятницю, 24 березня, у Луганській області утворено Гірську, Попаснянську та Сєвєродонецьку міські військові адміністрації.

Відповідний Указ № 181/2023 підписав президент України Володимир Зеленський.

Згідно з документом, на базі військово-цивільних адміністрацій населених пунктів Луганської області, утворених указом президента України від 19 лютого 2021 року № 62/2021, утворені такі військові адміністрації населених пунктів:

Гірська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області;

Попаснянська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області;

Сєвєродонецька міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області.

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"У зв'язку з утворенням військових адміністрацій населених пунктів, зазначених у частині першій цієї статті, повноваження відповідних військово-цивільних адміністрацій населених пунктів припиняються з дня початку здійснення відповідною військовою адміністрацією своїх повноважень", - йдеться у тексті указу.

Виконання необхідних заходів, пов’язаних з утворенням військових адміністрацій, доручено Генеральному штабу Збройних Сил України та Луганській обласній державній адміністрації

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Сєвєродонецьку Луганської області станом на лютий 2023 року залишалося близько 7-8 тисяч населення.

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