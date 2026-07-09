У Таганрозькій затоці РФ безпілотники знову атакували два танкери: спалахнула пожежа

Російський танкер / Ілюстративне фото / © скриншот з відео

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У Таганрозькій затоці вночі безпілотники знову атакували два російські танкери. Спалахнула пожежа.

Про це заявив виконувач обов’язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар, пишуть росЗМІ.

За його словами, обидва судна зазнали механічних пошкоджень. Екіпажі танкерів були евакуйовані.

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Російський посадовець стверджує, що внаслідок влучання безпілотників на обох суднах виникла пожежа. На одному з танкерів займання вже ліквідували, тоді як інший продовжує горіти.

Слюсар також заявив, що вночі над Ростовською областю нібито було збито понад два десятки безпілотників. Підтвердження цієї інформації наразі немає.

Радник голови Міноборони Сергій Стерненко прокоментував те, що сталося.

«Вночі знову відбувався танкероріз», — написав він.

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Нагадаємо, українські безпілотники в ніч проти 8 липня атакували ще дев’ять танкерів російського «тіньового флоту» в Азовському морі. Загалом за останні 72 години уражено 21 судно. За словами командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта «Мадяра» Бровді, серед уражених цілей: 19 танкерів, один суховантаж і один паром у Керчі, а також 53 військові об’єкти в окупованому Криму та на півдні захоплених територій. Крім того, протягом ночі безпілотники атакували ще шість електропідстанцій, довівши загальну кількість уражених енерговузлів з 1 липня до 50.

У ніч проти 8 липня безпілотники атакували два танкери в Таганрозькій затоці, про що повідомила російська влада. За словами виконувача обов'язків губернатора Ростовської області Юрія Слюсаря, обидва судна зазнали пошкоджень, на одному з них евакуювали екіпаж, а розливу нафтопродуктів нібито вдалося уникнути, оскільки танкери були без вантажу. Також російська сторона заявила про масштабну атаку дронів на Ростовську область і нібито збиття близько 70 безпілотників.

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