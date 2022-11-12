У так званих "ЛНР" та "ДНР" окупанти запроваджують російське законодавство — Генштаб ЗСУ

Російська влада дедалі активніше намагається інтегрувати тимчасово окуповані територій Донецької та Луганської областей до своєї системи.

Зрадникам, які воюють на боці окупантів, тепер видаватимуть документи про участь у бойових діях згідно російського законодавства. Крім того, отримувати кошти за вбивства українців зрадники будуть напряму з Росії.

Про це 12 листопада повідомив Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що платити зрадникам тепер будуть відкрито з російських фінансових установ на банківські картки РФ.

"З 11 листопада, на цій території (ОРДЛО — ред.) припиняється видача документів самопроголошених територіальних утворень, зокрема щодо участі у бойових діях. Командуванню 1-го та 2-го армійських Південного військового округу збройних сил рф надано розпорядження про централізоване переведення грошових розрахунків з особовим складом до фінансових установ та на банківські картки російської федерації", — кажуть у Генштабі ЗСУ.

Тих, хто захоче продовжити службу на контрактній основі, тепер оформлятимуть також за російським законодавством, а ті, хто відмовиться підписувати нові контракти, ризикують залишитися без документів та пільг, призначених фейковими республіками.

Тим часом на Херсонщині, яка поки залишається під контролем росіян, погіршується морально-психологічний стан та дисципліна російських солдатів. Окупаційна влада "нового обласного центру" заборонила вживати алкогольні напої та взагалі вивезла їх з місцевих складів.

"У населеному пункті Генічеськ введено "сухий закон", а окупаційна влада вилучила та вивезла спиртні напої зі складів, магазинів, ресторанів та інших місць громадського харчування", — розповіли у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, в Україні суд до 8 років позбавлення волі засудив бойовика фейкової "ЛНР". Зрадника ЗСУ взяли у полон в червні у Сєвєродонецьку.

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