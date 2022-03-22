У так званій "ДНР" окупанти примусово мобілізують місцеве населення, щоб поповнити вибиті ЗСУ підрозділи

У так званій "ДНР" окупанти примусово мобілізують місцеве населення, щоб поповнити вибиті ЗСУ підрозділи

Кандидатів на моблізацію виловлюють у Горлівці, Єнакієвому та сусідніх населенних пунктах.

У Донецькій області окупанти серед місцевого населення оголосили примусову мобілізацію.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

У зв’язку з незадовільним рівнем комплектування особовим складом бойовиків 1-го армійського корпусу на тимчасово окупованій території Донецької області представники російської федерації продовжують активні заходи із примусової мобілізації місцевого населення у містах Горлівка, Єнакієве та прилеглих населених пунктах.

Після проходження швидкого курсу підготовки окупанти планують посилити зазначеним особовим складом підрозділи, що зазнали великих втрат поблизу Авдіївки та Ізюма.

Нагадаємо, що на території так званої "ЛНР" противник продовжує проводити мобілізацію громадян. Значна частина жителів не підтримує політику окупантів, не має бажання брати до рук зброю та переховується від представників окупаційної влади.