У так званій "ДНР" розповіли, як страчуватимуть полонених українських бійців

Окупанти вирішили, як будуть розправлятися з полоненими бійцями, які воюють на боці України.

Їх страчуватимуть через розстріл.

Про це повідомляє одне з російських пропагандистських інтернет-видань.

Як повідомив "голова" так званої "ДНР" Денис Пушилін, усі іноземні громадяни, засуджені до страти в псевдореспубліці, подали заяви про оскарження рішення суду.

"Якщо суд визнає раніше винесені вироки, то вони будуть виконані через розстріл непублічно", - сказав Пушилін.

За його словами, більше сотні бійців "Азову" очікують на суд.

"Готуються відповідні кроки, десь буде прямий судовий розгляд, десь – трибунал. У кожному випадку індивідуально", – сказав терорист Пушилін.

Нагадаємо, суд так званої "ДНР" 9 червня засудив до страти двох громадян Великої Британії - 28-річного Ейдена Асліна та 48-річного Шона Піннера. Представники окупаційної адміністрації в Донецькій області звинуватили військовослужбовців української армії у найманні та спробі насильницького захоплення влади групою осіб.

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