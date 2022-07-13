У так званій "ДНР" розповіли, як страчуватимуть полонених українських бійців

Окупанти вирішили, як будуть розправлятися з полоненими бійцями, які воюють на боці України.
Їх страчуватимуть через розстріл.
Про це повідомляє одне з російських пропагандистських інтернет-видань.
Як повідомив "голова" так званої "ДНР" Денис Пушилін, усі іноземні громадяни, засуджені до страти в псевдореспубліці, подали заяви про оскарження рішення суду.
"Якщо суд визнає раніше винесені вироки, то вони будуть виконані через розстріл непублічно", - сказав Пушилін.
За його словами, більше сотні бійців "Азову" очікують на суд.
"Готуються відповідні кроки, десь буде прямий судовий розгляд, десь – трибунал. У кожному випадку індивідуально", – сказав терорист Пушилін.
Нагадаємо, суд так званої "ДНР" 9 червня засудив до страти двох громадян Великої Британії - 28-річного Ейдена Асліна та 48-річного Шона Піннера. Представники окупаційної адміністрації в Донецькій області звинуватили військовослужбовців української армії у найманні та спробі насильницького захоплення влади групою осіб.
Читайте також: