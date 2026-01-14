У Таїланді кран впав на поїзд: скільки людей загинуло

Аварія крана

Реклама

У середу на північному сході Таїланду поїзд зійшов з рейок після того, як будівельний кран упав на три його вагони, внаслідок чого загинуло щонайменше 19 людей і близько 80 отримали поранення, повідомила поліція.

Про це повідомляє CNN.

Деталі трагедії

Аварія сталася в середу вранці в районі Сіхіо провінції Накхонратчасіма, за 230 км (143 милі) на північний схід від Бангкока, у поїзді, що прямував зі столиці до провінції Убонратчатхані. Місцева поліція повідомила Reuters, що серед уламків є ще тіла, які ще не дістали.

Реклама

«Дев’ятнадцять тіл було знайдено, але деякі з них все ще залишаються всередині вагонів поїзда, які поки що неможливо витягнути, оскільки кран почав рухатися, тому команда відступила, побоюючись небезпеки», — сказав телефоном полковник поліції Татчапон Чіннавонг.

Міністр транспорту Фіпхат Ратчакітпракарн заявив, що на борту було 195 пасажирів, і що він наказав провести ретельне розслідування. За його словами, загиблі перебували у двох із трьох вагонів, в які врізався кран.

Кран працював на проекті швидкісної залізниці, коли він обвалився та врізався в поїзд, що проїжджав повз, внаслідок чого той зійшов з рейок та ненадовго загорівся.

На зображеннях, якими оприлюднило міністерство, видно перекинуті вагони поруч із чагарниками, а також пожежників, які гасять полум’я, з якого йде дим.

Реклама

Раніше йшлося про те, що на околиці Мюнхена зіткнулися два потяги. Щонайменше 30 пасажирів поранено. На місце аварії виїхало понад 200 рятувальників.

За повідомленнями, потяги стикнулися на перехресті колій. Є й інші заяви про те, що причиною зіткнення стали сторонні предмети на колії. У двох потягах було 95 пасажирів. Вцілілих пасажирів з місця аварії вивозили автобусами.