У ТЦК хотіли мобілізувати 56-річного чоловіка, який 30 років тому служив в армії: йому дали три повістки

У Харківській області до 3 років позбалення волі засудили 56-річного чоловіка, який отримав три повістки, але відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Балаклійського районного суду Харківської області.

За даними суду, у березні 2024 року чоловіка визнали придатним до мобілізації. До кінця квітня від отримав три "бойових" повістки, проте категорично відмовився від мобілізації.

На суді житель Харківщини не визнав себе винним. Він пояснив, що 1990-1992 роках проходив строкову військову службу. Після проходження ВЛК він звернувся до медиків, які виявили у нього захворювання, що на думку чоловіка дозволяє йому уникнути мобілізації.

Суд зауважив, що чоловік під час огляду погодився із висновками ВЛК та не оскаржував ці рішення.

"Позицію обвинуваченого з невизнання вини і обставин кримінального правопорушення, його показання щодо непридатності до військової служби за станом здоров`я, суд визнає недостовірними і розцінює як обраний спосіб захисту з метою уникнення кримінальної відповідальності", - йдеться у матеріалах справи.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 і засудив до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

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