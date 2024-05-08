У ТЦК Кривого Рогу помер мобілізований: з'явилися нові деталі від прокуратури

Кілька днів тому в ТЦК Кривого Рогу Дніпропетровської області помер військовозобов'язаний. Можливо, мало місце перевищення службових повноважень.

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.

"За процесуального керівництва Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону розпочато кримінальне провадження за фактом можливого перевищення службовими особами Саксаганського РТЦК та СП міста Кривий Ріг службових повноважень, що призвело до смерті мобілізованого", - йдеться у повідомленні пресслужби.

Наразі у кримінальному провадженні проводять першочергові слідчі дії, а також призначено судові експертизи. Слідство у справі триває.

Нагадаємо, у військкоматі Кривого Рогу помер військовозобов'язаний. Інцидент стався на території Саксаганського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Телеграм-канал "СВОЇ | Кривий Ріг" з посиланням на результати розтину повідомив нові подробиці загибелі чоловіка. Зокрема, зазначається, що причиною смерті могло стати випадкове отруєння невідомою хімічною речовиною.

Читайте також: