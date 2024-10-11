У ТЦК назвали альтернативу мобілізації: які переваги

Ті, хто не чекає на повістки, а обирає контрактну службу, самі можуть обирати військову частину, яка подобається.

Альтернативою мобілізації є контрактна служба у Збройних силах України. Одна з головних переваг підписання контракту – можливість самостійно обирати місце проходження служби.

Про це розповів начальник відділу рекрутингу та комплектування Закарпатського ОТЦК та СП Сергій Шахлевіч, повідомляє Mukachevo.net.

Представник ТЦК зауважив, що військові-контрактники можуть навіть змінювати професію завдяки чинним навчальним центрам.

"Ті, хто не чекає повістки, самі можуть обирати військову частину, яка подобається. Адже військова служба по мобілізації, де є державний розподіл, такого запропонувати не може. Контрактники не тільки обирають стабільне грошове забезпечення, і забезпечення всім необхідним. Людина там знаходить побратимів, посестер", – розповів Шахлевіч.

Він також зазначив, що у контрактників є можливість служити у тилових підрозділах або у частинах спеціального транспорту.

Начальник відділу рекрутингу прокоментував можливі побоювання не потрапити до обраної військової частини. Він сказав, що це передчасні хвилювання, адже частина надає рекомендаційний лист, за яким контрактник скеровується саме до обраної частини.

До слова, командир 72-ї ОМБр Олександр Охріменко пояснив, як працює рекрутинг особового складу до бойових військових частин, оминаючи ТЦК.

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