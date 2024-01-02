У ТЦК підтвердили, що їм та поліції наказали перевіряти чоловіків на блокпостах Київщини

У Київській області поліції та комендатурі поставлено завдання на блокпостах шукати ухилянтів в рамках заходів правового режиму воєнного стану.

Комендатурі та поліції Київської області поставили завдання "шукати осіб, які порушують законодавство про мобілізацію", на блокпостах.

Про це повідомляє Київський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки у коментарі УП.

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В ТЦК наголосили, що співпрацюють з поліцією та діють виключно в рамках чинного законодавства. Також у відповіді на запит УП зазначено, що в Київській області від 26 грудня 2023 року до 06 січня 2024 року проводяться "заходи, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України "Про правовий режим военного стану", а саме заходи щодо виявлення розвідувально диверсійних груп. Проте з відповіді незрозуміло, чи впроваджені заходи щодо пошуку порушників законодавства про мобілізацію на блокпостах лише на період з 26 грудня по 06 січня.

Нагадаємо, у Києві знову з’явилися блокпости. Користувачі в соцмережах повідомляють, що 26 грудня в різних районах міста військові перекривають проїжджі частини і вже зупиняють водіїв для перевірки документів.

Що насправді відбувається на столичних дорогах, чому це так переполохало киян і що каже міська влада, читайте у матеріалі TSN.ua.

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